Бако Саакян принял участие в церемонии подписания декларации о дружбе между Альфорвилем и арцахским городом Бердзор

20 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян прибыл во французский город Альфорвиль и принял участие в торжественной церемонии подписания декларации о дружбе между Альфорвилем и арцахским городом Бердзор. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В своем слове Президент Саакян назвал подписание декларации значительным событием для Арцаха с политической, правовой и моральной точек зрения, расценив это в первую очередь как важную основу для укрепления и развития связей с дружественной страной - Францией."Сотрудничество с Францией и ее административными районами - одно из основных направлений нашей внешней политики, и расширение числа и географии городов-побратимов, углубление связей с ними является ключевой составляющей этой политики", - подчеркнул в своем слове глава государства.Бако Саакян заметил, что в процессе взаимодействия с городом Альфорвиль было немало знаменательных эпизодов, в частности, визит в Арцах мэра Люка Карвунаса в сентябре 2016-го года и многолюдный митинг в Альфорвиле в поддержку Арцаха и против насилия со стороны Азербайджана в дни апрельской войны. Президент Республики Арцах отметил, что это продемонстрировало всему миру неприемлемость агрессии для цивилизованной общественности."Мы благодарны всем тем, кто рядом с Арцахом, кто борется во имя свободы и равенства, защиты прав и достоинства человека. Это смелое и достойное подражания поведение", - сказал Президент Саакян.Бако Саакян подчеркнул, что в случае правильной организации работ сотрудничество между Альфорвилем и Бердзором имеет многообещающие перспективы, выразив при этом уверенность, что совместными усилиями удастся реализовать многочисленные программы.