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В лиге чемпионов состоятся встречи 5-го тура


В лиге чемпионов состоятся встречи 5-го тура. Как передает «Арменпресс», в группе E в 21:00 по ереванскому времени состоится встреча«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения); в 23:45 по ереванскому времени состоится встреча «Севилья» (Испания) - «Ливерпуль».

В группе F в 23:45 по ереванскому времени состоится встреча «Наполи» (Италия) - «Шахтер» (Украина);  в 23:45 по ереванскому времени состоится встреча «Манчестер Сити» (Англия) - «Фейеноорд» (Голландия).

В группе G в 21:00 по ереванскому времени состоится встреча «Бешикташ» (Турция) - «Порту» (Португалия);  в 23:45 по ереванскому времени состоится встреча «Монако» (Франция) -  «РБ Лейпциг» (Германия).

В группе H в 23:45 по ереванскому времени состоится встреча АПОЭЛ (Кипр) - «Реал» (Испания); в 23:45 по ереванскому времени состоится встреча  «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия).

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