Мануэль Петросян на одно очко отстает от лидера

Состоялся седьмой тур на молодежном первенстве мира по шахматам. В седьмом туре Мануэль Петросян сыграл вничью, Тигран Арутюнян одержал победу, Айк Мартиросян неожиданно проиграл.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян проиграла.

После седьмого тура Мануэль Петросян набрали 5 очков и отстает от лидера на 1 очко.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.