В Бельгии при взрыве на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое серьезно ранены при взрыве на заводе металлургической компании ArcelorMittal в бельгийском Генте. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил официальный представитель мэрии Гента.

"Один человек погиб, двое ранены, никто не пропал. Ситуация под контролем, выброса токсичных веществ в атмосферу не произошло", — сказала собеседница агентства.

По информации телерадиокомпании RTBF, взрыв произошел в коксовальной установке предприятия, вероятно, из-за короткого замыкания. Инцидент причинил серьезный ущерб предприятию, но к пожару не привел.