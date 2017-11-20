МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины в понедельник направило очередную ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Владимир Путин 18 ноября принял участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца в Ялте памятника императору Александру III.

"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым - это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит.