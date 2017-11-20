Мэр французского города Бур-де-Пеаж объявила о намерении подписать Декларацию о дружбе с одним из городов Республики Арцах

Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян 18 ноября в мэрии французского города Бур-де-Пеаж принял участие в приеме, на котором присутствовали представители городских властей, общественности и журналисты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, на мероприятии мэр города Бур-де-Пеаж, член Круга дружбы «Франция-Арцах», бывший депутат французского Национального Собрания госпожа Натали Ниезон объявила о намерении подписать Декларацию о дружбе с одним из городов Республики Арцах.