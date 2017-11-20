Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-11-17

ЕРЕВАН, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 ноября, курс доллара США сократился на 2.00 драмa и составил 484.78 драм. Курс евро сократился на 2.21 драмa и составил 571.80 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.19 драм. Курс британского фунта сократился на 1.44 драмa и составил 643.45 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 14.50 драмa и составила 20017.93 драм. Цена серебра сократилась на 0.39 драмa и составила 266.29 драм. Цена платины выросла на 33.65 драмa и составила 14604.12 драм.