Засохшее пирожное со свадьбы Трампа продали за две тысячи долларов

Пирожное со свадьбы Дональда Трампа, которая прошла в 2005 году, продали на аукционе за 2240 долларов (133 тысячи рублей). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox news Insider.

Торги состоялись 18 ноября. Начальная цена лота составила 250 долларов (14 833 рубля). Торт выставил на торги аукционный дом Julien’s Auctions. Имена продавца и покупателя неизвестны.

Десерт пролежал в картонной коробке 12 лет — свадьба Дональда Трампа и Меланьи Кнавс (впоследствии она взяла фамилию мужа) состоялась 22 января 2005 года.