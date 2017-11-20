Засохшее пирожное со свадьбы Трампа продали за две тысячи долларов
Пирожное со свадьбы Дональда Трампа, которая прошла в 2005 году, продали на аукционе за 2240 долларов (133 тысячи рублей). Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox news Insider.
Торги состоялись 18 ноября. Начальная цена лота составила 250 долларов (14 833 рубля). Торт выставил на торги аукционный дом Julien’s Auctions. Имена продавца и покупателя неизвестны.
Десерт пролежал в картонной коробке 12 лет — свадьба Дональда Трампа и Меланьи Кнавс (впоследствии она взяла фамилию мужа) состоялась 22 января 2005 года.
- 18:31 Аронян сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем: Гран-при ФИДЕ
- 18:06 Таджиков обяжут слушать книги Рахмона
- 17:56 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Мемориал жертв Геноцида армян
- 17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-11-17
- 17:48 В комиссиях НС Арцаха началось обсуждение государственного бюджета на 2018 год
- 17:47 Азиатские индексы - 20-11-17
- 17:46 Засохшее пирожное со свадьбы Трампа продали за две тысячи долларов
- 17:29 Социал-демократы ФРГ окончательно отказались от коалиции с Меркель
- 17:22 Глава МИД Ирана заявил о "ложных утверждениях" в заявлении ЛАГ
- 17:05 Архиепископ Гарегин Бекчян направил письмо президенту Турции
- 16:55 Названы сроки запуска ядерного космического корабля
- 16:52 В Южной Корее зафиксировали распространение высокопатогенного птичьего гриппа
- 16:41 Индекс экономической активности Армении вырос на 7%
- 16:39 Лукашенко рассчитывает удвоить товарооборот между Грузией и Беларусью
- 16:28 С 21-го по 26-е ноября в столице пройдет второй фестиваль наружной рекламы Еревана
- 16:22 Крыса вызвала хаос и панику в вагоне нью-йоркского метро
- 16:11 Алессандра Амбросио объявила об уходе из Victoria's Secret
- 16:07 Совет ЕС одобрил новую систему контроля за иностранцами в Шенгене
- 15:58 Памяти Гарри Галстяна
- 15:46 По поводу физического насилия в отношении пограничников возбуждено уголовное дело: есть задержанный
- 15:44 Председатель НС Армении Ара Баблоян присутствовал на концерте Молодежного государственного оркестра Армении
- 15:35 Министр ЧС Армении Давид Тоноян отправится с рабочим визитом во Францию
- 15:35 Центральная избирательная комиссия Армении откликнулась на требования Паруйра Айрикяна
- 15:33 Студенты Зимбабве бойкотируют занятия, требуя отставки Мугабе, пишут СМИ
- 15:27 Персонал консульства США в Цюрихе эвакуировали из-за подозрительного предмета
- 15:12 Арцах имеет столько же прав провозглашать суверенную государственность, сколько Беларусь, Армения и Азербайджан: Шармазанов
- 15:09 Мэй поздравила Елизавету II и принца Филипа с платиновой свадьбой
- 15:05 Впервые в Армении будут выделены биосферные заповедники
- 15:01 Глава МИД РФ Сергей Лавров не слышал разговоров об изменении формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ
- 14:55 Лондон переведет часть автобусов на кофейное биотопливо
- 14:46 Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
- 14:41 Арташес Гегамян: Подписание Соглашения о всеобъемлющем и глубоком партнерстве Армении и ЕС станет хорошим примером для других членов Евразийского экономического союза
- 14:39 Лавров высказался о возможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта
- 14:36 Лавров: все силы Сирии должны быть представлены на Конгрессе национального диалога
- 14:25 Температура воздуха 22-23 ноября понизится на 10-15 градусов
11:33, 16.11.2017
Просмотрели 1420 раз Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась
12:45, 18.11.2017
Просмотрели 1105 раз Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
13:17, 14.11.2017
Просмотрели 1098 раз Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года
12:41, 13.11.2017
Просмотрели 981 раз Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президену ИРИ Эсхаку Джахангири
17:15, 18.11.2017
Просмотрели 980 раз Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению