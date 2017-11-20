Социал-демократы ФРГ окончательно отказались от коалиции с Меркель

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняло в понедельник решение не вступать в переговоры с консервативным блоком Ангелы Меркель по формированию коалиции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на принятый политиками документ.

По итогам прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг ни одна из партий не набрала большинства голосов. Арифметически в стране мог сформироваться один из двух вариантов правительства большинства: с участием СДПГ и блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) или коалиция под названием "Ямайка" в составе ХДС/ХСС, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

Переговоры о создании "Ямайки" в ночь на понедельник провалились. Теперь же после окончательного отказа СДПГ войти в кабмин Меркель не сможет сформировать правительство большинства.