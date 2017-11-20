Саудовская Аравия способствует усилению разногласий в регионе, а заявления, прозвучавшие по итогам созванной ею экстренной встречи Лиги арабских государств (ЛАГ), содержат ложные утверждения. Об этом, как передает телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.

"Итоговое заявление Лиги не имеет никакого значения и содержит ложные утверждения, и именно Садовская Аравия является причиной усиления разногласий в регионе", - отметил он. При этом спикер ведомства также потребовал от Эр-Рияда "прекратить давление на Катар, Ливан и Бахрейн", обвинив его "в проведении политики Израиля в регионе".

Экстренное заседание Совета МИД ЛАГ прошло в воскресенье по просьбе Саудовской Аравии в Каире. Основной темой повестки дня стал вопрос противодействия "вмешательству Ирана в дела региона", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил по его итогам генсек сообщества Ахмед Абу аль-Гейт, на встрече "арабские страны осудили неприкрытое вмешательство Тегерана в дела соседних стран", указав, что ЛАГ намерена детально уведомить международное сообщество о его "вопиющих нарушениях в регионе" и в качестве следующего шага в противодействии политике ИРИ рассматривает прямое обращение в Совет Безопасности ООН.