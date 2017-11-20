Архиепископ Гарегин Бекчян направил письмо президенту Турции

Местоблюститель армянского патриархата Стамбула архиепископ Гарегин Бекчян 20 ноября направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Арменпресс.

В письме Бекчян затронул вопрос о выборах Патриарха. Подробности письма не разглашаются. Архиепископ отправил аналогичное письмо также в министерство внутренних дел Турции.

Еще 18 января 2017 года президент Турции пообещал заняться этим вопросом после конституционного референдума, однако этот процесс по-прежнему остается нерешенным.