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Архиепископ Гарегин Бекчян направил письмо президенту Турции


Местоблюститель армянского патриархата Стамбула архиепископ Гарегин Бекчян 20 ноября направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Арменпресс.

В письме Бекчян затронул вопрос о выборах Патриарха. Подробности письма не разглашаются. Архиепископ отправил аналогичное письмо также в министерство внутренних дел Турции.

Еще 18 января 2017 года президент Турции пообещал заняться этим вопросом после конституционного референдума, однако этот процесс по-прежнему остается нерешенным.



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