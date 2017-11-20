Названы сроки запуска ядерного космического корабля

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) опубликовала дорожную карту развития космической программы КНР на период 2017-2045 годы. Она предусматривает, в частности, создание многоразового корабля, работающего на ядерном ракетном двигателе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Первый полет такого многоразового корабля планируется на 2040-й год. Согласно документу, на это же время приходится создание систем, предназначенных для добычи полезных ископаемых на астероидах.