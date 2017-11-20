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В Южной Корее зафиксировали распространение высокопатогенного птичьего гриппа


Министерство сельского хозяйства Южной Кореи в понедельник подтвердило факт распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 на юге страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN.

Согласно данным министерства, вирус был обнаружен как среди домашних птиц, в частности уток на птицеферме в 300 км к югу от Сеула, так и в помете диких птиц в южных районах страны.

В 2016 году власти Южной Кореи мобилизовали армию для уничтожения домашней птицы с целью предотвращения распространения высокопатогенного птичьего гриппа в стране. Тогда было уничтожено около 26 млн особей домашней птицы.

 

 

 



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