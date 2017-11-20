Лукашенко рассчитывает удвоить товарооборот между Грузией и Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает вдвое увеличить товарооборот между Грузией и Беларусью, достигнув отметки 200 миллионов долларов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства.

В понедельник Лукашенко провел встречу с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, который находится в Минске с трехдневным официальным визитом.

"Поставленная цель в 200 миллионов долларов белорусско-грузинского товарооборота вполне реальна, уже осязаема. Примерно половину данного показателя будем иметь уже в этом году",- сказал Лукашенко.

Торговый оборот между Грузией и Беларусью за первые шесть месяцев 2017 года превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона приходится на импорт белорусских товаров в Грузию.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку визита Лукашенко в Грузию, который планируется в начале 2018 года.

"Мы об этом договорились и сейчас активно работаем вместе с вами по наполнению предстоящего визита, чтобы остался след, прежде всего в экономике, в торговле между нашими государствами", — отметил Лукашенко.



