С 21-го по 26-е ноября в столице пройдет второй фестиваль наружной рекламы Еревана

Управление внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана проведет с 21-го по 26-е ноября в столице второй фестиваль наружной рекламы Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Цель фестиваля - способствовать развитию рекламной отрасли в регионе, а также внедрению лучшего международного опыта на армянском рынке.Фестиваль объединит представителей всемирно известных рекламных компаний и экспертов сферы, которые проведут мастер классы, примут участие в форумах.Стоит отметить, что в рамках второго фестиваля наружной рекламы Еревана в столицу прибудут арт-директора мировых ведущих рекламных агентств DDB, BBDO, Saatchi & Saatchi, Zeno Group.Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 21-го ноября в 19:00 в Национальной галерее Армении. Модели, представленные в рамках программы и признанные лучшими на армянском рекламном рынке, будут награждены в соответствующих номинациях.Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте фестиваля по адресу www.yoaf.am.