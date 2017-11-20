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С 21-го по 26-е ноября в столице пройдет второй фестиваль наружной рекламы Еревана


Управление внешнего оформления и рекламы аппарата мэрии Еревана проведет с 21-го по 26-е ноября в столице второй фестиваль наружной рекламы Еревана. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Цель фестиваля - способствовать развитию рекламной отрасли в регионе, а также внедрению лучшего международного опыта на армянском рынке. 
Фестиваль объединит представителей всемирно известных рекламных компаний и экспертов сферы, которые проведут мастер классы, примут участие в форумах. 
Стоит отметить, что в рамках второго фестиваля наружной рекламы Еревана в столицу прибудут арт-директора мировых ведущих рекламных агентств DDB, BBDO, Saatchi & Saatchi, Zeno Group. 
Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 21-го ноября в 19:00 в Национальной галерее Армении. Модели, представленные в рамках программы и признанные лучшими на армянском рекламном рынке, будут награждены в соответствующих номинациях. 
Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте фестиваля по адресуwww.yoaf.am.

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