Алессандра Амбросио объявила об уходе из Victoria's Secret

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио заявила о прекращении работы на подиуме в компании Victoria's Secret. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fashionista.

Отмечается, что шоу, которое состоится 28 ноября в Шанхае, станет заключительным в карьере модели, которая посвятила данной работе 12 лет. Компания еще не прокомментировала это сообщение.

Амбросио вошла в число других моделей, которые примут участие в Victoria's Secret Show в Шанхае. Ранее сообщалось, что супермодель Джиджи Хадид не будет участвовать в шоу. Она заявила об этом в своем Twitter, отметив, что шокирована таким известием.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). С 1995 года компания устраивает ежегодные шоу, изначально они проходили в США, а в 2016 году показ переместился в Париж.