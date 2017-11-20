Совет ЕС одобрил новую систему контроля за иностранцами в Шенгене

Совет ЕС в понедельник одобрил проект директивы о вводе в действие в Евросоюзе системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде в Шенген. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета ЕС.

В конце октября поправки, внесенные в законодательную инициативу Еврокомиссии, одобрил Европарламент. Теперь обоим институтам надлежит подписать соответствующий регламент ЕС, который затем будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через двадцать дней.

Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Как пояснили РИА Новости в Совете ЕС, новая система будет распространена как на иностранцев, въезжающих в Шенген по визам, так и на граждан государств, имеющих с ЕС соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок — на период не более 90 суток раз в полгода.

В новой системе будут храниться как биометрические данные о пассажирах, так и информация об использованных ими проездных документах. Срок хранения этих данных ограничен тремя годами, а для иностранцев, просрочивших пребывание в Шенгене, — пятью годами.