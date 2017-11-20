Памяти Гарри Галстяна

В Москве на 78-м году жизни умер корреспондент «Арменпресс» Гарри Галстян. К сожалению, редеют ряды старших арменпрессовцев.

В середине этого года мы простились с заслуженным журналистом Армениии Ваником Сантряном, сейчас – Гарри. Стало меньше тех, кто десятки лет творили в передовом агентстве Армении, и, вероятно, ждали 100-летнего юбилея «Арменпресс», который будет отмечаться в декабре 2018 года.

Гарри Галстян родился 11-го июля 1939 года в Тбилиси, здесь же он окончил школу и университет. В 1962 году, закончив русский филфак Тбилисского университета, начал преподавать русский язык в селе Гардабани около Тбилиси. Скоро он ощутил свое призвание – журналистику, и начал работать в «Грузинформе», а в 1968 году он переехал в Ереван. Через 3 дня после того, как он ушел из «Грузинформа», он начал работать в «Арменпресс».

Будучи русскоязычным журналистом, Гарри Галстян начал работать в отделе всесоюзной прессы и информации. Затем он выучился читать и писать на родном армянском языке, хотя и не творил на армянском.

По семейным обстоятельства он дважды увольнялся, чтобы ухаживать за больной матерью в Тбилиси. Последний раз он вернулся в «Арменпресс» в 1991 году, проработал до 2001 года, затем уехал в Москву к единственному сыну. Здесь он скончался 16-го ноября 2017 года.

Память о нашем дорогом коллеге всегда останется в сердцах знавших его.

Арменпрессовцы