По поводу физического насилия в отношении пограничников возбуждено уголовное дело: есть задержанный

В следственном управлении Тавушской области СК Армении возбуждено уголовное дело по факту физического насилия в отношении служащих пограничных войск Службы национальной безопасности Армении.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении, около 23:00 19-го ноября на пограничном пункте Баграташен, с целью проведения проверки, служащие погранвойск СНБ Армении остановили автомобиль марки Mercedes Benz, водитель которого вступил с ними в спор. К спору присоединился другой гражданин и имевшимся при нем ножом нанес удары служащему погранвойск, выполнявшему свои служебные обязанности. Пострадавший был госпитализирован, и после оказания ему медицинской помощи – выписан.

По данному факту 20-го ноября было возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 316-й (Применение насилия против представителя власти) Уголовного кодекса Армении.

В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных действий выяснен ряд обстоятельств, имеющих важное значение, установлены личности участвовавших в споре лиц, которые являются жителями Тавушской области республики.



Один человек задержан, для поиска остальных принимаются необходимые меры.



Назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены досмотры, осуществлены изъятия. В автомобиле контрабандный товар не обнаружен. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.