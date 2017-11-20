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Председатель НС Армении Ара Баблоян присутствовал на концерте Молодежного государственного оркестра Армении


Председатель НС Армении Ара Баблоян находился в Москве для участия в мероприятиях, организованных в рамках Дней культуры Армении в России. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

18 ноября глава парламента РА А.Баблоян и председатель СФ ФС РФ В.Матвиенко присутствовали на концерте Молодежного государственного оркестра   Армении под девизом “Язык общения – музыка”, состоявшемся в Большом зале Госконсерватории имени П.Чайковского в Москве.

Концерт был организован в рамках Дней культуры Армении в России при содействии министерств культуры двух стран, посольства РА в РФ и “Росконцерта”.

Молодежный государственный оркестр   Армении исполнил произведения известных армянских и российских композиторов под руководством дирижеров К.Орбеляна, В.Спивакова, Э.Топчяна и С.Смбатяна.

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