Министр ЧС Армении Давид Тоноян отправится с рабочим визитом во Францию

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян 21-24 ноября будет находиться с рабочим визитом в столице Французской Республики Париже. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА.

В ходе визита министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян проведет встречи с министром внутренних дел Франции Жераром Колоном и рядом других должностных лиц.

Будут обсуждаться новые возможности расширения и углубления сотрудничества двух стран в сфере ЧС: обмен опытом и переподготовка, проведение совместных курсов, реализация новых программ и пр..

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян посетит в рамках визита 20-ю международную выставку средств и систем безопасности «Milipol Paris», которая является первой всемирной выставкой в зале, посвященной безопасности и инновациям. Выставка предлагает новейшие технологии и услуги в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, в сфере обеспечения контроля на границах, гражданской обороне, кибербезопасности и пр.