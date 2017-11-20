Персонал консульства США в Цюрихе эвакуировали из-за подозрительного предмета

Службы безопасности в понедельник эвакуировали персонал консульства США в Цюрихе после того, как в понедельник в вестибюле здания обнаружили подозрительный пластиковый пакет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На пакете было написано, что он предназначен "для американской компании" и для "команды SWAT", то есть для особого подразделения американских правоохранительных органов. Также на пакете был указан номер телефона.

На место событий прибыли сотрудники полиции. Улица, на которой находится консульство, перекрыта.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.