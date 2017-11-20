Арцах имеет столько же прав провозглашать суверенную государственность, сколько Беларусь, Армения и Азербайджан: Шармазанов

20 ноября состоялось 10-е юбилейное заседание Межпарламентской комиссии (МК) по сотрудничеству между НС РА и НС Республики Беларусь, на котором выступил с речью вице-спикер НС, сопредседатель МК Э.Шармазанов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В своем слове вице-спикер, обращаясь к белорусским гостям и участникам заседания, в частности, сказал, что за последние годы армяно-белорусское сотрудничество получило новое содержание, в частности парламентарии РА и Беларуси активно сотрудничают в рамках ПА ОДКБ, МПА СНГ и ПА ОБСЕ. В то же время, по словам Э.Шармазанова, впереди еще множество дел, есть и недостатки; следует предпринять шаги по обеспечению еще большей активности, эффективности и координации работ, в частности по выработке четкой позиции по чувствительным для обеих стран вопросам, особенно в рамках ОДКБ.

Коснувшись Нагорно-Карабахской проблемы, вице-спикер НС отметил, что Армения – сторонник исключительно мирного урегулирования в рамках формата сопредседательства МГ ОБСЕ. Для обеспечения прогресса в переговорах армянская сторона отвергает военное решение проблемы и осуждает воинственную риторику Азербайджана. Для продвижения процесса, по Шармазанову, необходимо претворить в жизнь венские, санкт-петербургские и женевские договоренности. “Арцах декларировал свою независимость в соответствии с законодательством СССР и имеет столько же прав провозглашать суверенную государственность, сколько Беларусь, Армения и Азербайджан, и наш долг – защищать это право”, - заявил вице-спикер НС РА.