Мэй поздравила Елизавету II и принца Филипа с платиновой свадьбой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила королеву Елизавету II и ее супруга герцога Эдинбургского принца Филипа с 70-летием с момента заключения брака или так называемой платиновой свадьбой, которую монаршая чета отмечает в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мои поздравления королеве и герцогу Эдинбургскому, празднующим платиновую годовщину своей свадьбы. Они посвятили свою жизнь служению Великобритании и Содружеству. Мои наилучшие пожелания им обоим по случаю этой торжественной даты", - написала Мэй в Twitter.

Брак 91-летней королевы Елизаветы II и 96-летнего герцога Эдинбургского принца Филипа является наиболее продолжительным за всю историю британской монархии.

В октябре в Букингемском дворце сообщили, что никаких публичных торжеств в юбилейную дату не запланировано, однако чета все же устроит праздничное торжество для ближайших друзей и членов королевской семьи.