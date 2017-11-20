Впервые в Армении будут выделены биосферные заповедники. В которых будут проводиться исследования. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

На открытии стартовавшего сегодня в Ереване семинара министр охраны природы Армении Арцвик Минасян отметил, что основная цель стартующей программы – проведение в РА исследовательских работ, выделение территорий, которые могут рассматриваться в качестве биосферных заповедников.

«На данный момент мы рассчитываем, что в Армении у нас могут быть 2 такие территории: в частности, в регионе озера Севан, в Гегаркуникской области, и на юге страны», – отметил министр.

По его словам, в качестве первой страны Южного Кавказа для реализации программы выбрана Армения, и одна из причин для этого - готовность Армении по проведению политики охраны, а также наличие довольно богатых подлежащих охране ресурсов в Армении с точки зрения биоразнообразия.

В Ереване– с целью обсуждения концепции биосферных заповедников и перспектив их размещения в Армении, находятся представители немецкого фонда Михаэля Зуккова.

Представитель фонда Ули Гребенер в свою очередь представил основные сферы деятельности немецкого фонда Михаэля Зуккова, отметив, что они всегда уделяют большое внимание заповедникам.

«Я надеюсь, что обсуждения пройдут открыто, данный вопрос касается не только природы, но и людей. Эта программа действует в 3 странах Кавказа, в том числе, в Грузии и Азербайджане, и Армения также активно участвует в ней. Мы готовы поддержать защиту биосферных заповедников», – сказал он.