Впервые в Армении будут выделены биосферные заповедники
Впервые в Армении будут выделены биосферные заповедники. В которых будут проводиться исследования. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.
На открытии стартовавшего сегодня в Ереване семинара министр охраны природы Армении Арцвик Минасян отметил, что основная цель стартующей программы – проведение в РА исследовательских работ, выделение территорий, которые могут рассматриваться в качестве биосферных заповедников.
«На данный момент мы рассчитываем, что в Армении у нас могут быть 2 такие территории: в частности, в регионе озера Севан, в Гегаркуникской области, и на юге страны», – отметил министр.
По его словам, в качестве первой страны Южного Кавказа для реализации программы выбрана Армения, и одна из причин для этого - готовность Армении по проведению политики охраны, а также наличие довольно богатых подлежащих охране ресурсов в Армении с точки зрения биоразнообразия.
В Ереване– с целью обсуждения концепции биосферных заповедников и перспектив их размещения в Армении, находятся представители немецкого фонда Михаэля Зуккова.
Представитель фонда Ули Гребенер в свою очередь представил основные сферы деятельности немецкого фонда Михаэля Зуккова, отметив, что они всегда уделяют большое внимание заповедникам.«Я надеюсь, что обсуждения пройдут открыто, данный вопрос касается не только природы, но и людей. Эта программа действует в 3 странах Кавказа, в том числе, в Грузии и Азербайджане, и Армения также активно участвует в ней. Мы готовы поддержать защиту биосферных заповедников», – сказал он.