Лондон переведет часть автобусов на кофейное биотопливо

Транспортное управление Лондона (TfL) начиная с понедельника переведет часть городских автобусов на биодизельное топливо, изготовленное из спитого кофе, как передает Арменпресс, об этом сообщает "Би-би-си".

Британские власти все чаще используют биотопливо, чтобы снизить загрязнение воздуха. Однако впервые Лондон найдет применение на транспорте кофейным отходам, которые столица производит в избытке.

Британский стартап Bio-bean, созданный предпринимателем Артуром Кеем, перерабатывает кофейную гущу промышленным способом и продает свою продукцию британским компаниям, которые используют ее для отопления зданий, а также в качестве топлива для автомобилей.

По данным Bio-bean, лондонцы ежегодно создают 200 тыс. тонн кофейных отходов, при этом каждая тонна кофейных отходов позволяет сократить выбросы углекислого газа на 6,8 тонны.

Для того чтобы обеспечить топливом один лондонский автобус, жителям и гостям столицы необходимо выпивать 2,55 млн чашек в год.

В Bio-bean работает крупнейший землевладелец Великобритании и один самых богатых людей страны - герцог Вестминстерский Хью Ричард Луис Гросвенор.