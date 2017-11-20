Глава МИД РФ Сергей Лавров не слышал разговоров об изменении формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Предложения о возможном расширении формата Минской группы ОБСЕ по Карабаху (Россия, США, Франция) могут быть использованы как спойлеры, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Есть согласованный формат - три сопредседателя. Они не просто в вакууме существуют, они председательствуют совместно в Минской группе ОБСЕ, где все мало-мальски заинтересованные и могущие повлиять на этот процесс страны присутствуют», – сказал Лавров.



«Я не слышал разговоров о том, что нужно расширять как-то этот формат. Мне кажется, что в такой ситуации, как и во многих других конфликтных ситуациях, предложения о чем-то новом могут быть осознанно или не осознанно использованы как спойлеры того, что делается уже в устоявшемся и доказавшем приемлемость для обеих сторон формате», – подчеркнул министр.

В свою очередь, Эльмар Мамедъяров предложил объединить все идеи по вопросу урегулирования карабахского конфликта в рамках единого документа. «Все идеи по вопросу урегулирования карабахского конфликта на столе. Надо создать на их основании единый документ, приемлемый для всех сторон. Все мы знаем, где находимся, и как надо идти вперед»,- заявил министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.