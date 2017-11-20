Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
Японский архитектор Шигеру Бан получил премию имени матери Терезы за достижения в социальной деятельности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Designboom, его наградили за многолетнюю работу в зонах природных и техногенных катастроф.В начале 1990-х годов Бан работал в Руанде и Кобе и был консультантом комиссии ООН по делам беженцев. Его главное изобретение — недорогие дома из бамбука и бумаги для переселенцев. В настоящее время этот проект реализуется в Кении. Церемония вручения премии состоится в начале декабря в Индии.
- 15:33 Студенты Зимбабве бойкотируют занятия, требуя отставки Мугабе, пишут СМИ
- 15:27 Персонал консульства США в Цюрихе эвакуировали из-за подозрительного предмета
- 15:09 Мэй поздравила Елизавету II и принца Филипа с платиновой свадьбой
- 15:01 Глава МИД РФ Сергей Лавров не слышал разговоров об изменении формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ
- 14:55 Лондон переведет часть автобусов на кофейное биотопливо
- 14:46 Японского архитектора наградили за бумажные дома для беженцев
- 14:41 Арташес Гегамян: Подписание Соглашения о всеобъемлющем и глубоком партнерстве Армении и ЕС станет хорошим примером для других членов Евразийского экономического союза
- 14:39 Лавров высказался о возможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта
- 14:36 Лавров: все силы Сирии должны быть представлены на Конгрессе национального диалога
- 14:25 Температура воздуха 22-23 ноября понизится на 10-15 градусов
- 14:21 Журналист выпросил у президента Киргизии его часы с золотым напылением
- 14:14 В партии "Альтернатива для Германии" призвали Меркель уйти с поста канцлера
- 14:09 Золотой лавровый лист с короны Наполеона продали на аукционе за €625 тыс.
- 13:55 В произошедшем в РФ ДТП среди погибших и пострадавших есть граждане Армении
- 13:52 Японский изобретатель планирует создать роботов-музыкантов с ИИ
- 13:28 17%-й рост ассигнаций в оборонной отрасли будет направлен на обеспечение мирa и инвестиций
- 13:14 Покидающий пост президента Киргизии Атамбаев попросил у всех прощения
- 12:44 Игнорирование Геноцида армян породило фашизм: Эдуард Шармазанов – белорусскому коллеге
- 12:42 Ученые рассказали, как мытье посуды влияет на здоровье
- 12:41 Дети озвучили в НС Армении волнующие их вопросы: особое заседание, посвященное правам ребенка
- 12:33 Сельское хозяйство, ИТ, инфраструктуры: инвесторам из РФ представят конкретные инвестиционные программы в Армении
- 12:30 Исследование: каждая британская семья теряет около $530 в год из-за Brexit
- 12:14 Лавров: сотрудничество по Нагорному Карабаху не страдает от состояния отношений РФ и США
- 12:09 Новые назначения и присвоение званий в МЧС Армении
- 11:55 В Индонезии задержали спикера парламента по подозрению в хищении денег
- 11:52 Французский "фрегат-невидимку" заметили в Черном море
- 11:47 В Турции избирают спикера Меджлиса
- 11:40 Отмечается Всемирный день детей
- 11:33 Генсек ОБСЕ назвал тупиковой ситуацию с выполнением минских соглашений
- 11:29 В Ереване за 10-16-е ноября родились 414 младенцев
- 11:25 Бывший министр ИД Франции Бернар Кушнер вошел в Отборочную комиссию премии «Аврора»
- 11:22 В НИУО МО Армении завершились первые ведомственные пилотные курсы
- 10:56 Бруно Марс завоевал премию American Music Awards в главной номинации "Артист года"
- 10:54 К поискам аргентинской субмарины подключились подводные дроны ВМС США
- 10:49 В Ванадзоре задержан подозреваемый в убийстве
11:33, 16.11.2017
Просмотрели 1406 раз Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась
12:45, 18.11.2017
Просмотрели 1092 раз Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
13:17, 14.11.2017
Просмотрели 1092 раз Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года
12:41, 13.11.2017
Просмотрели 975 раз Премьер-министр Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования Первому Вице-президену ИРИ Эсхаку Джахангири
17:15, 18.11.2017
Просмотрели 967 раз Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению