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Лавров высказался о возможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта


Глава МИД РФ Сергей Лавров видит возможность прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

 «Многие направления, которые должны привести к результату по урегулированию карабахского конфликта, уже вырисовались. Конфликт не устраивает никого, нужно искать решения, тем более, что многие и многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались», — сказал он после переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на РИА Новости,  Лавров сказал, что надо искать решения, и многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались.

20-21-го ноября глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Армению.

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