Лавров высказался о возможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта
14:39, 20 Ноябрь, 2017
Глава МИД РФ Сергей Лавров видит возможность прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта.
«Многие направления, которые должны привести к результату по урегулированию карабахского конфликта, уже вырисовались. Конфликт не устраивает никого, нужно искать решения, тем более, что многие и многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались», — сказал он после переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Как передает «Арменпресс», ссылаясь на РИА Новости, Лавров сказал, что надо искать решения, и многие направления, которые должны привести к результату, уже вырисовались.
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