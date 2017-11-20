Лавров: все силы Сирии должны быть представлены на Конгрессе национального диалога

Состав участников Конгресса сирийского национального диалога должен быть максимально представительным. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Максимально представительным должен быть состав сирийцев, которые будут приглашены на Конгресс, они должны представлять все сегменты сирийского общества", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, Москва в вопросах подготовки форума руководствуется "решениями, которые принимались в Совете Безопасности ООН, подтверждались неоднократно на женевских переговорах, включались в документы, принимавшиеся в астанинском формате". "Все эти документы инклюзивного межсирийского диалога с участием представителей правительства и самого широкого спектра оппозиции. Это и означает инклюзивность, из этого мы будем исходить", - подчеркнул Лавров.

Президенты России, Турции и Ирана на предстоящем 22 ноября саммите решат организационные вопросы созыва Конгресса, рассказал Лавров.

"Мы вчера в Анталье это обсуждали в составе трех стран - гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана, - сказал он. - Мы подготовили соображения, которые будут послезавтра доложены президентам трех стран - Владимиру Путину, Реджепу Тайипу Эрдогану и Хасану Роухани".

"Президенты будут решать, как по существу тех предложений, которые мы подготовили на их рассмотрение, так и о том, как подходить к различным аспектам, включая организационные, созыва Конгресса сирийского национального диалога", - добавил Лавров.

Как заявили в воскресенье в российском дипведомстве, главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу согласовали рекомендации по организации Конгресса сирийского нацдиалога. По словам Лаврова, в преддверии саммита также пройдет встреча руководителей Генштабов трех стран.

Одним из ключевых вопросов подготовки форума остается участие курдов, прежде всего, представителей партии "Демократического союза". Против их представительства ранее возражала Анкара. Турция рассматривает "Демократический союз" как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.



