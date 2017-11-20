21 ноября, в Ширакской, Арагацотнской, Араратской и Армавирской областях Армении, а 22-23 ноября в большинстве регионов республики прогнозируются осадки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Согласно информации, 22 ноября в горных районах и 23 ноября и в предгорных зонах прогнозируются осадки в виде снега, в долинах – снега с дождем.

Ветер – западный, с порывами до 3-8 м/с.

Отмечается также, что 21-22 ноября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. 22-го ноября в горных районах прогнозируются метель и низкая видимость.

Температура воздуха 22-23 ноября понизится на 10-15 градусов.