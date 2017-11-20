Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии, заявил в понедельник утром лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера", — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию "Альтернативы для Германии" в бундестаге.