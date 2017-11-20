Золотой лавровый лист с короны Наполеона продали на аукционе за €625 тыс.

Элемент короны Наполеона Бонапарта - золотой лавровый лист - продан в воскресенье с аукциона во французском городе Фонтенбло за €625 тыс. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные, полученные от французского аукционного дома Osenat.

Сумма, в итоге предложенная за раритет весом всего 6 г, значительно превысила ожидавшиеся €100-150 тыс. Торги были интенсивными, лот вызвал большой интерес коллекционеров со всего мира.

Торжественное венчание Наполеона на царство состоялось в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. Для церемонии коронации Наполеона и принятия им титула императора ювелиром Мартином-Гийомом Бьенне была изготовлена корона, увитая золотым лавровым венком.

На аукционе было продано около 400 предметов, связанных с Наполеоном Бонапартом и его семьей.



