Арташес Гегамян: Подписание Соглашения о всеобъемлющем и глубоком партнерстве Армении и ЕС станет хорошим примером для других членов Евразийского экономического союза

Подписание 24 ноября в Брюсселе соглашения о всеобъемлющем и глубоком партнерстве Армении с ЕС станет хорошим примером для других членов ЕАЭС и самого Евразийского экономического союза. Такое мнение выразил депутат НС РА от Республиканской партии Армении Арташес Гегамян, отвечая на вопрос Арменпресс во время состоявшегося в Ереване Медиафорума «Освещение интеграционных процессов на пространстве СНГ и ЕАЭС».

По словам А. Гегамяна, в поворотный момент своей новейшей истории армянское руководство проявило исключительную мудрость и в отличие от руководителей Украины и Молдовы, проявило политическую волю и в сентябре 2013 года заявило о своем решении вступить в Евразийский экономический союз. Депутат считает, что подпиши тогда Армения документ об ассоциации с ЕС, то исполнение экономической части этого соглашения привело бы, как он выразился, «к абсолютному коллапсу армянской экономики». Сейчас же, считает депутат, само это Соглашение претерпело значительные изменения и даже высокие чиновники ЕС смирились с тем фактом, что новое соглашение о партнерстве РА с ЕС составлено с полным учетом обязательств Армении перед ЕАЭС. «Это бесспорная победа армянской дипломатии и лично Президента Сержа Саргсяна. Несмотря на серьезнейшее внешнее давление, Президент проявил политическую волю и последовательно продвигал эту идею. Президент РА С.Саргсян в одном из своих интервью сделал обезоруживающее заявление о том, что на примере нового Соглашения близкого к ассоциативному соглашению Армении и ЕС (с известными издержками) наша страна покажет, что нет непреодолимых препятствий для налаживания тесного экономического сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Более того, на своем примере покажет взаимовыгодность интеграционных процессов для государств-членов ЕС и ЕАЭС, а также возможность того, что Армения, будучи членом одной экономической организации – ЕАЭС и системы безопасности – ОДКБ, может одновременно наладить всеобъемлющее и глубокое партнерство с ЕС.

По мнению А. Гегамяна, этим Армения заявляет миру, что если для отдельно взятого члена ЕАЭС возможно иметь ассоциативные отношения с ЕС, при этом не нанося ущерб своим ранее принятым обязательствам, то это станет хорошим примером для других стран Евразийского экономического союза, в том числе и России, как собственно и для самого ЕАЭС. «Этот факт еще предстоит осмыслить нашим недоброжелателям, которые, проявляя политическую близорукость или банальную ангажированность со стороны недоброжелателей ЕАЭС, всячески стараются извратить не только суть сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, которое в наше сложное время очень и очень востребовано, но своими действиями еще более нагнетают напряженность Евросоюза и ЕАЭС. Армения, будучи членом ЕАЭС и готовая подписать с ЕС новое Соглашение о всеобъемлющем и глубоком партнерстве сделала поистине революционный шаг, тем самым сведя на нет все доводы о несовместимости этих двух международных союзов. На примере Армении сведены на нет все спекуляции относительно невозможности налаживания сотрудничества между ЕАЭС и ЕС, усиленно насаждаемые со стороны третьих стран. По существу, все их доводы оказались фикцией», – подчеркнул Арташес Гегамян. По его мнению, тем самым подтверждается, что возможность развития качественно нового экономического сотрудничества между двумя объединениями – ЕАЭС и ЕС вполне реальна. «Объединенная Европа, во всяком случае многие европейские страны, глубоко осмысливая происходящие процессы, понимают актуальность и безальтернативность этого сотрудничества», – сказал депутат НС РА Арташес Гегамян.

Армения надеется, что на предстоящем саммите Восточного партнерства 24 ноября 2017 года в Брюсселе будет подписано Соглашение о всеобъемлющем и глубоком партнерстве с ЕС, которое фактически заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве.