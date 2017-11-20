В произошедшем в РФ ДТП среди погибших и пострадавших есть граждане Армении

20 ноября на автодороге Краснодар-Армавир произошло ДТП, среди погибших и пострадавших есть граждане РА. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, выяснилось, что в 04:45 на 428-м км федеральной трассы Кавказ столкнулись автомобили «ВАЗ 2107», г/н НА551Е93 (за рулем находился Артур Меликян 1967 г.р.) и «LADA Priora» г/н Р465ЕС07 (за рулем находился Вячеслав Шампаров 1979 г.р.). Оба водителя и пассажир второй машины Майя Шампарова (1958 г.р.) погибли на месте.

Пассажир «ВАЗ 2107» Софик Меликян (1968 г.р.) госпитализирована в больницу Баксана. Медики оценивают состояние пострадавшей как стабильно тяжелое.