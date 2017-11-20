Японский изобретатель планирует создать роботов-музыкантов с ИИ

Японский создатель роботов-музыкантов Z-Machines Кэндзиро Мацуо намерен заняться новым проектом с использованием искусственного интеллекта для музыкальных дронов. Как передает Арменпресс, об этом заявил дизайнер в интервью РИА Новости, роботы будут не только играть музыку, но и сочинять сами.

В 2013 году ныне 51-летний медиа-дизайнер Кэндзиро Мацуо создал машины для исполнения музыки группой роботов, у одного из которых, например, было 78 пальцев для игры на гитаре, а за ударной установкой сидел паукообразный дрон с множеством рук. Однако, как признался разработчик, на самом деле это были просто механические марионетки, действовавшие по составленной заранее программе.

"Теперь я хочу попытаться сделать что-то новое", — сказал Мацуо в своей токийской студии "Invisible Designs Lab" в районе Роппонги.

"Я хочу попробовать новых роботов и использовать искусственный интеллект для создания музыки. То есть в следующий раз я сделаю так, чтобы все генерировал компьютер, а роботы будут играть в манере, наиболее приближенной к тому, как это делает человек", — сказал медиа-дизайнер.