17%-й рост ассигнаций в оборонной отрасли будет направлен на обеспечение мирa и инвестиций

Рост ассигнаций в оборонной отрасли в бюджете Армении 2018 года будет направлен на обеспечение безопасности граждан и рост инвестиций. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель финансово-бюджетной комиссии НС Армении Гагик Минасян.

По его словам, если в 2016-м году оборонные расходы составили 225 млрд драмов, в 2017-м - 209 млрд драмов, то в 2018-м предусмотрено выделить на оборонные расходы 246,8 млрд драмов. Таким образом, рост ассигнаций в оборонной отрасли в бюджете Армении 2018 года составит 17%. «Рост ассигнаций в оборонной отрасли в бюджете Армении 2018 года обусловлен 2 обстоятельствами: если мы пытаемся привлечь инвестиции, то инвесторы должны быть застрахованы от возможных негативных развитий, а неблагополучие в оборонной отрасли чрезвычайно опасно для инвесторов. В то же время, мы имеем неурегулированную проблему, и эти расходы должны будут обеспечить мирную жизнедеятельность нaшего населения, мирную службу наших солдат»,- сказал председатель финансово-бюджетной комиссии НС Армении Гагик Минасян.

По его словам, по сравнению с 2017-м годом, госбюджет вырос на 100 млрд драмов, этот рост, помимо оборонной отрасли, будет направлен и в экономику, в частности, в сельское хозяйство, дорожное строительство и системы орошения.

Как сказал председатель финансово-бюджетной комиссии НС Армении Гагик Минасян, во время ближайшей четырехдневки НС Армении, которая начнется 5-го декабря, на обсуждение будет поставлен дополненный вариант госбюджета – на основании предложений депутатов.