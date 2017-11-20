Покидающий пост президента Киргизии Атамбаев попросил у всех прощения

Покидающий пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции попросил прощения у всех, кого обидел: "уж очень тяжелые были эти 6 лет, нервы тоже не железные", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы нового главы Киргизии прошли 15 октября. ЦИК Киргизии официально объявил победителем экс-премьера Сооронбая Жээнбекова. Инаугурация намечена на 24 ноября.

"Уважаемые журналисты, Если я был резок — то не только с вами. Я иногда говорю слишком резко. Если я кого-то обидел, даже если я был прав, все равно прошу прощения", — сказал Атамбаев.

Он выразил надежду, что следующий президент будет более дипломатичным.

"Я думаю, что следующие президенты у нас будут более дипломатичными. Но уж очень тяжелые были эти 6 лет, нервы тоже не железные", — отметил он, подчеркнув, что всегда "говорит правду" и не только журналистам, но и главам других государств.

В процессе президентских выборов в Киргизии отношения между республикой и Казахстаном резко ухудшились, позже произошел дипломатический скандал, вызванный встречей Назарбаева с кандидатом президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым. Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии и процесс выборов главы государства. Позднее Атамбаев заявил, что, возможно, был не прав, когда "слишком эмоционально" высказался в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.