Ученые рассказали, как мытье посуды влияет на здоровье

Ежедневные легкие физические упражнения, к которым можно отнести бег и выполнение домашних обязанностей, положительно влияет на продолжительность жизни, утверждается в работе американских медиков, как передает Арменпресс, об этом опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

В исследовании приняли участие 6 тысяч женщин в возрасте от 65 до 99 лет. Ученые отслеживали их физическую активность с помощью фитнес-трекеров на протяжении недели, после чего врачи наблюдали за состоянием здоровья женщин следующие три года.

Согласно полученным результатам, смертность тех, кто уделял физической активности по крайней мере 30 минут в день, оказалась на 12% ниже, чем среди тех, кто вел преимущественно неподвижный образ жизни. Увеличение ежедневной нагрузки до часа понижало вероятность умереть на 39%.

Ученые отмечают, что под определение физической активности попадают домашние обязанности, в том числе уборка и мытье посуды, а также прогулки на свежем воздухе.

"Долгое время считалось, что подобной деятельности недостаточно, чтобы быть здоровым. Но теперь у нас есть доказательство, что даже легкая нагрузка снижает для женщин вероятность умереть в следующие три или четыре года", — говорит старший специалист исследования Андрэа Лакруа.