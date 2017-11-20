Игнорирование Геноцида армян породило фашизм: Эдуард Шармазанов – белорусскому коллеге

20 ноября вице-спикер НС, сопредседатель Межпарламентской комиссии (МК) по сотрудничеству между НС РА и НС Республики Беларусь Э.Шармазанов встретился с заместителем председателя Палаты Представителей НС Беларуси, сопредседателем МК Б.Пирштуком. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития межпарламентских отношений, сотрудничества на различных международных площадках, политических и экономических связей двух стран.

Приветствуя гостя, Э.Шармазанов подчеркнул важность активной работы МК и ее роль в развитии двусторонних отношений. Он обратился к необходимости тесного сотрудничества парламентариев двух стран в ПА ОДКБ и МПА СНГ. В оценке вице-спикера, МК должна быть более активна и последовательна в координации обсуждений на международных платформах вопросов, представляющих двусторонний интерес. В этом контексте он особо выделил, что в будущем году исполняется 70-летие принятой Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида и в связи с этим будут выдвинуты осуждающие геноцид инициативы.

“Без признания прошлого и осуждения Геноцида армян невозможно предотвратить новые геноциды. Мы должны осудить любое проявление геноцидальной политики, фашизма и нацизма. Игнорирование Геноцида армян породило гитлеровский фашизм”, - подчеркнул Э.Шармазанов.

Обсуждены также вопросы, касающиеся более эффективной работы межпарламентской комиссии.