Дети озвучили в НС Армении волнующие их вопросы: особое заседание, посвященное правам ребенка

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. 20 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребёнка.

Национальное Собрание Армении сегодня решил присоединиться к инициативе ЮНИСЕФ, предоставив детям возможность выступить в парламенте: состоялось особое заседание, посвященное правам ребенка, на котором дети озвучили в НС Армении волнующие их вопросы.

Как передает «Арменпресс», на заседании с приветственным словом выступил председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян.

Он напомнил, что Армения присоединилась к Конвенции «О правах ребенка» в 1992г. При этом, по его словам, наряду с Конвенцией Армения закрепила права детей и свою приверженность по их защите законодательно.

«Наше отношение и подходы, прежде всего, отражены в системе наших национальных ценностей. Не будет преувеличением сказать, что у армянского народа особое отношение к семье, к детям, к их будущему и судьбе. Другой вопрос, что нам предстоит еще большая работа для того, чтобы обеспечить нашим детям более благополучное детство», – сказал Ара Баблоян.

Как сказал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян, зачастую, понятие «защита прав детей» пытаются уместить в рамки представлений взрослых, не учитывая, как все это представляют сами дети.

«Сегодня на созванном в зале НС специальном заседании, с этой ответственной трибуны наши дети озвучат свои подходы»,– сказал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

«Вместе мы должны сказать о том, что даже самый лучший документ не может обеспечить нашим детям достаточные условия, если все мы не осознаем, что дети являются высшей ценностью – с их сегодняшними правами и надеждами на будущее»,- сказал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян