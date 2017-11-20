Сельское хозяйство, ИТ, инфраструктуры: инвесторам из РФ представят конкретные инвестиционные программы в Армении

В ближайшем будущем инвесторам из РФ представят конкретные инвестиционные программы в Армении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«Мы планируем организовать 2 мероприятия, привлекая инвесторов из Москвы и РФ – в общем. Будут представлены инвестиционные возможности в Армении. Мы выделили несколько отраслей - сельское хозяйство, ИТ, инфраструктуры»,- сказал посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

По его словам, в ближайшем будущем инвесторам из РФ представят конкретные инвестиционные программы в Армении, после чего предполагается, что инвесторы уже приедут в Армению для конкретной работы. Как сказал посол Армении в РФ Вардан Тоганян, четкие программы будут представлены уже в марте-апреле 2018 года.