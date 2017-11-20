Исследование: каждая британская семья теряет около $530 в год из-за Brexit

Британские семьи теряют в среднем по 404 фунта стерлингов ($534) в год после проведения референдума о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщил в опубликованном в понедельник исследовании Центр экономических показателей Лондонской школы экономики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В соответствии с первым подробным статистическим анализом результатом референдума [о выходе из ЕС] стало [негативное] влияние на инфляцию, реальную заработную плату и уровень жизни в Великобритании. Brexit обходится домохозяйству в среднем в 7,74 фунта стерлингов ($10,23) в неделю за счет повышения цен, что эквивалентно 404 фунтам стерлингов ($534) в год", - отмечается в докладе.

По подсчетам специалистов центра, из-за роста цен среднестатистический работник за год теряет сумму, равную недельной оплате труда. При этом наибольший рост цен наблюдается на группы товаров с высокой долей импорта: хлеб и крупы, молочные продукты, кофе, чай, какао, вино, пиво, мебель, ювелирные украшения и часы.



