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Лавров: сотрудничество по Нагорному Карабаху не страдает от состояния отношений РФ и США


Сотрудничество России и США по нагорнокарабахскому урегулированию не пострадало от текущего состояния отношений двух стран. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Дипломатической академии Азербайджана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало от происходящего в наших двусторонних делах", - сказал он.



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