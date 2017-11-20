Лавров: сотрудничество по Нагорному Карабаху не страдает от состояния отношений РФ и США
Сотрудничество России и США по нагорнокарабахскому урегулированию не пострадало от текущего состояния отношений двух стран. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Дипломатической академии Азербайджана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало от происходящего в наших двусторонних делах", - сказал он.
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