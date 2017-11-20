Новые назначения и присвоение званий в МЧС Армении

Приказом министра ЧС Армении Давида Тонояна, в МЧС Армении состоялся ряд кадровых назначений: в управлениях спасательной службы и гражданской обороны, а также в областном управлении спасательной службы в Вайоц Дзоре.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, приказом министра ЧС Армении Давида Тонояна заместителю начальника областного управления спасательной службы Араратской области Сурену Галстяну присвоено звание подполковника спасательной службы, представителю МЧС Армении в ибостранных государствах, международных организациях и прочих госструктурах, советнику министра ЧС Армении Софье Арутюнян присвоено звание майора спасательной службы.