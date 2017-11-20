Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Французский "фрегат-невидимку" заметили в Черном море


Ракетный "фрегат-невидимка" ВМС Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря. Соответствующая информация и фотографии появились на странице микроблога Twitter турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte. По данным открытых источников, водоизмещение корабля составляет 3,2 тысячи тонн. Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах и несет несколько ракет и вертолет Panther, говорится на сайте французского минобороны.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации