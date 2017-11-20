Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей. Как передает «Арменпресс», празднование этой даты направлено на обеспечение благополучия детей во всем мире.

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам праздновать этот день и отметила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. 20-го ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1959 году Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

Различные организации отмечают этот день многочисленными мероприятиями.

По поводу Всемирного дня детей в НС Армении состоится особое заседание, посвященное правам ребенка.