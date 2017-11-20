Генсек ОБСЕ назвал тупиковой ситуацию с выполнением минских соглашений

Стороны конфликта на востоке Украины должны проявить политическую волю, чтобы преодолеть кризис с реализацией минских соглашений, считает генсек ОБСЕ Томас Гремингер, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и единственный способ выйти из него - политическая воля сторон", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

При этом, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в ОБСЕ позицию Москвы о том, что Киев не выполняет Минские договоренности, Гремингер сказал: "Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении".