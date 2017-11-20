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В Ереване за 10-16-е ноября родились 414 младенцев


С 10-го по 16-е ноября в поликлиники и амбулатории Еревана обратились 37900  граждан. Как сообщили «Арменпресс» из управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, за 10-16-е ноября в Ереване родились  414 младенцев – 206 мальчиков и 208 девочек.

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