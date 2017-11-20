Бывший министр ИД Франции Бернар Кушнер вошел в Отборочную комиссию премии «Аврора»

Один из создателей «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции присоединился к сопредседателю комиссии Джорджу Клуни и другим членам комиссии, которые выбирают финалистов и лауреата премии «Аврора». Об этом «Арменпресс» сообщили в Гуманитарной инициативе «Аврора».

Гуманитарная инициатива «Аврора» рада объявить, что Бернар Кушнер, один из основателей «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières), присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора». В Отборочную комиссию, которая каждый год определяет имена финалистов и лауреата премии «Аврора», входят гуманитарные деятели, правозащитники и бывшие главы государств, а возглавляет ее лауреат премии «Оскар», актер, режиссер и филантроп Джордж Клуни.

Всемирно известный политик и врач Бернар Кушнер – один из основателей созданной в 1971 году организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières), получившей Нобелевскую премию мира. В 1980 году он также стал соучредителем «Врачей мира» (Médecins du Monde). С 2007 по 2010 год Кушнер занимал пост министра иностранных дел Франции, а ранее был министром здравоохранения страны. Он организовывал гуманитарные операции по всему миру, в том числе в Сомали, Сальвадоре, Ливане, Сирии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Уругвае, Перу, Гватемале, Гондурасе, Чаде, Ливии, Нигерии и не только. Бернар Кушнер также возглавлял миссию «Врачей без границ», оказывавшую медицинскую помощь пострадавшим от Спитакского землетрясения в Армении, которое произошло 29 лет назад.

«Мы очень рады, что Бернар Кушнер присоединился к Отборочной комиссии премии «Аврора». Он посвятил большую часть своей жизни помощи развивающимся странам, где было объявлено чрезвычайное положение, и применял при этом накопленные знания и умения», – заявил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора». – «Благодаря господину Кушнеру и его организации, пострадавшие от землетрясения 1988 года в Армении безотлагательно получили необходимую медицинскую помощь. Мы благодарны Бернару Кушнеру за его неустанные усилия и убеждены, что его ценный опыт поможет нам в рассмотрении номинаций на премию «Аврора».

«Для меня большая честь стать частью Отборочной комиссии премии «Аврора» и присоединиться к инициативе, которая за такой короткий период уже изменила к лучшему тысячи жизней», – сказал Бернар Кушнер. – «За свою карьеру мне посчастливилось встретить множество героев, работающих в зонах бедствия, и я воодушевлен возможностью воздать должное подобным замечательным людям, назвав их лауреатами премии «Аврора».

Помимо Бернара Кушнера, в состав Отборочной комиссии премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Премия «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, вручается уже третий год. На премию «Аврора» – 2018 было прислано 750 заявок из 115 стран. 4 декабря 2017 года Отборочная комиссия премии проведет заседание в Берлине, чтобы рассмотреть полученные номинации. Также в Берлине Гуманитарная инициатива «Аврора» проведет первые в истории Диалоги «Аврора» за пределами Армении под названием «Миллионы в движении: время развития и интеграции». Конференция пройдет 4-5 декабря 2017 года благодаря совместным усилиям Гуманитарной инициативы «Аврора», Фонда «Меркатор», Фонда имени Роберта Боша и инициативы Global Perspectives. Спикеры смогут обсудить масштабы глобального миграционного кризиса и оценить роль разнообразных участников процесса в обеспечении изменений к лучшему.

Имена финалистов премии «Аврора» – 2018 будут объявлены в Армении 24 апреля 2018 года, когда весь мир будет вспоминать Геноцид армян 1915 года. Итоги третьей ежегодной премии будут подведены в Армении 10 июня 2018 года на специальной церемонии, во время которой лауреат получит 100 000 долларов и возможность вручить выбранным им организациям 1 млн долларов.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. Инициатива существует второй год и уже привлекла десятки новых доноров и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com